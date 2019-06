«صحة المؤقتة» تتفقد أوضاع جرحى الجيش بمستشفى الوحدة بدرنة

المتوسط:

أجري رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديون وزارة الصحة ابراهيم اليتيمي، وفقآ لتعليمات وتوصيات وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية عاجلة مساء يوم السبت خلال الساعات الأولي للتفجير إلى مستشفي الوحدة درنه للاطمئنان علي الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش الليبي.

وأوضح اليتيمي، أنه تفقد خلال زيارته أوضاع الجرحي القوات المسلحة باقسام العناية الفائقة وغرفة لعمليات الطوارئ إثر التفجير الغادر الذي استهدف معسكر للقوات المسلحة بدرنة بسيارة مفخخة مما أدي الي سقوط عدد (11) جريحًا تتراوح اصابتهم بين خفيفة ومتوسطه وحرجه وذلك برفقة مدير عام مستشفي الوحدة ابراهيم عزوز .

وأكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ أنه بناء علي تعليمات وزير الصحة المشددة بتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية تم نقل عدد “3” حالات الي مستشفيات بنغازي تحت إشراف وزارة الصحة وعدد “6” حالات تم خروجهم إلى اقسام الملاحظة بعد استقرار اوضاعهم الصحية وحالتين تتلقي العلاج المناسب بغرفة العنايه الفائقة .

كما أشاد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بدور ادارة مستشفي الوحدة في تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للجرحى مضيفا بتوفر كافة ، الادوية والمستلزمات الطبية و كافة الاحتياجات التي يتطلبها، وذلك وفقًا للإمكانات المتاحة.مثمنا في الوقت نفسة دور العناصر الطبية الوطنية ورجال الاسعاف والطواري في خدمة الجرحى الذين حثهم على بذل المزيد من الجهود.

