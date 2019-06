المتوسط:

أصدرت وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، بيانًا، تكشف فيه عن أعداد الجرحى من أفراد القوات المسلحة العربية الليبية، البالغ عددهم 11 جريحًا، حسب البيان.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ إصابة هؤلاء الجرحى تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، مؤكدة أنه يجري تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم.

وكان رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديون وزارة الصحة، إبراهيم اليتيمي، قد أجرى زيارة تفقدية عاجلة مساء يوم السبت خلال الساعات الأولي للتفجير إلى مستشفي الوحدة درنه للاطمئنان علي الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش الليبي.

The post «صحة المؤقتة» تكشف عن عدد جرحى الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية