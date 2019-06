اجتماع أمني موسع لمناقشة تطورات الأوضاع بمنطقة الجفارة

المتوسط:

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف اليوم السبت، اجتماعا أمنيا بحضور المساعد للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المراكز والمكاتب والاقسام والوحدات وعدد من أعضاء مكتب الدعم المركزي بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز شرطة السوانى مناقشة تفعيل ودعم الجهات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية والوحدات التابعة لهم .

وكما تم أيضاً مناقشة إعداد خطة أمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية وتكثيف دوريات شرطة المرور لتسهيل حركة السير فى الأماكن المزدحمة.

وكما تدعو مديرية الأمن جميع الأجهزة الأمنية الخدمية بالالتحاق بأعمالهم والمشاركة فى تنفيذ الخطه الأمنية المشتركة وذلك حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية بشأن إنشاء غرفة أمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة وبمشاركة فرع الأمن الداخلى والمخابرات العامة والحرس البلدى من أجل القيام بواجباتهم المكلفين بها.

