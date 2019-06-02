الإعلام الحربي: الأخبار عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش مزاعم وفبركة

نفت شعبة الاعلام الحربي بالقوات المسلحة ما نشرته وسائل إعلام داعمة للمليشيات عن إسقاط طائرة إماراتية بدون طيار تعمل لصالح القوات المسلحة .

وأضافت الشعبة في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنها تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا.

كما أضافت شعبة الاعلام الحربي أن هذه المليشيات اليائسة لم تعد تخجل من اختلاق الفبركة والكذب مؤكدة أن حطام الطائرة الذي تم عرضه إما أنه قديم وجلب من مكان ما وجرى إلصاق الشعارات عليه أو أنه يعود لطائرتهم التي أسقطها الجيش ليل الجمعة بعد اعتدائها على مدينة غريان والتي تم الاعلان عنها في حينها، مشيرة إلى أن هذه الفبركات تأتي نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمليشيات المسلحة.

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