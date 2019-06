«عمليات الطوارئ»: نقل 3 حالات من مصابي الحادث الإرهابي بدرنة لمستشفيات بنغازي

المتوسط:

قال رئيس غرفة عمليات الطوارئ بوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، إنه تم نقل عدد 3 حالات إلى مستشفيات بنغازي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وعدد 6 حالات تم خروجهم إلى أقسام الملاحظة، بعد استقرار أوضاعهم الصحية وحالتين تتلقي العلاج المناسب بغرفة العنايه الفائقة .

كما أشاد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بدور إدارة مستشفي الوحدة في تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للجرحى، مضيفا بتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة الاحتياجات التي يتطلبها، وذلك وفقًا للإمكانات المتاحة، مثمنا في الوقت نفسه دور العناصر الطبية الوطنية ورجال الإسعاف والطواري في خدمة الجرحى الذين حثهم على بذل المزيد من الجهود.

