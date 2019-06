المتوسط:

قام رئيس غرفة العمليات بمديرية أمن تاجوراء، برفقة عدد من الضباط بالمديرية بزيارة إلى قسم النجدة بمديرية أمن تاجوراء خلال فترة الإفطار.

وتأتي هذه الجولة، للوقوف على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء قسم النجدة في تأمين أماكن الازدحام وبالتعاون مع قسم المرور التابع للمديرية في تسيير حركة السير والمجاهرة بالأمن.

