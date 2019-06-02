صحة المؤقتة : تفجيرات درنة أوقعت 11 جريحاً

العنوان_درنة

دانت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة التفجيرات التي استهدفت مواقع تتبع قوات الجيش الوطني بمدينة درنة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي في تصريحات صحفية أن التفجيران أوقعا 11 جريحا من عناصر قوات الجيش الوطني تتراوح إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، مُشيراً إلى أنه يجري تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة.

وأكد الطرابلسي أن وزير الصحة سعد عقوب أصدر تعليمات مباشرة لغرفة عمليات الإسعاف والطوارئ بإرسال “4” سيارات إسعاف حديثة لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والإسعافية.

واستهدف التفجير الأول مقر معهد الشريعة الإسلامية الذي تتمركز به مفرزة من غرفة عمليات عمر المختار، فيما وقع الآخر بمقر كتيبة بواللهطي إحدى الكتائب المساندة للجيش الوطني الذي يبعد عن المقر الأول عشرات الأمتار.

يُشار إلى أن تفجيراً مُشابها بعبوة ناسفة كان قد استهدف مقر مكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية في درنة منذ أيام، الأمر الذي يُنذر بأوضاع أمنية هشة تعيشها المدينة.

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