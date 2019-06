مصرف التجارة والتنمية: توفير سيارات سيولة متنقلة للمنطقة الشرقية

المتوسط:

قام مصرف التجارة والتنمية، بتوفير سيارات متنقلة في مدن المنطقة الشرقية الممتدة من مدينة أجدابيا حتى طبرق بسقف سحب أسبوعي قدره (240) دينارا للفرد.

وتصل إجمالي القيمة لكل فرد شهريا إلى (960) دينارا من هذه السيارات فضلا عن إمكانية سحب مدخراتهم من فروع المصرف بحسب سقف السحب المحدد مسبقا من التجارة والتنمية.

وأشارت إدارة المصرف، إلى أن إمدادات المواطنين بالسيولة النقدية ما زالت مستمرة في حال ضخ المركزي المزيد من الأموال الأمر الذي بعث رسالة اطمئنان للمواطنين بالتزامن مع دخول الأيام الأخيرة من رمضان وقرب عيد الفطر.

