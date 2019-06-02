صحة المؤقتة تتابع أوضاع جرحى تفجيرات درنة الارهابية

ليبيا – أجرى رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة ابراهيم اليتيمي وفقآ لتعليمات وتوصيات وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب زيارة تفقدية عاجلة أمس السبت خلال الساعات الأولى للتفجير إلى مستشفى الوحدة درنه للاطمئنان علي الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش.

اليتيمي أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أنه تفقد خلال زيارته اوضاع الجرحى القوات المسلحة باقسام العناية الفائقة وغرفة لعمليات الطوارئ اثر التفجير الغادر الذي استهدف معسكر للقوات المسلحة بدرنة بسيارة مفخخة مما أدى لسقوط 11 جريح تتراوح اصابتهم بين خفيفة ومتوسطه وحرجه وذلك برفقة مدير عام مستشفي الوحدة الاستاذ ابراهيم عزوز.

وأكد على أنه بناء علي تعليمات وزير الصحة المشددة بتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية تم نقل 3 حالات لمستشفيات بنغازي تحت إشراف وزارة الصحة و6 حالات تم خروجهم إلى اقسام الملاحظة بعد استقرار اوضاعهم الصحية وحالتين تتلقي العلاج المناسب بغرفة العنايه الفائقة.

كما أشاد بدور إدارة مستشفى الوحدة في تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للجرحى مضيفا بتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية و كافة الاحتياجات التي يتطلبها وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة.

وثمّن في الوقت نفسة دور العناصر الطبية الوطنية ورجال الاسعاف والطوارئ في خدمة الجرحى الذين حثهم على بذل المزيد من الجهود.

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