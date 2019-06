«لجنة الطوارئ» بالوفاق تشكل لجنة لحل أزمة الوقود بطرابلس

المتوسط:

قامت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، بـ تشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.

وتكليف لجنة الوقود تحديد المحطات المستهدفة للتوزيع، وتحديد الكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على كافة الأطراف ذات العلاقة، ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات، إذ ألزم القرار اللجنة ضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طوال 24 ساعة، وتأمين إيصال الوقود بشكل سريع ومستمر لمحطات التوزيع وتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويرأس اللجنة مدير إدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية وعضوية كل من حسين ميلاد مجبر ممثلًا عن شركة البريقة، وعبدالرحيم على بشر ممثلًا لشركة ليبيا نفط، وسلامة شعبان سرب ممثلًا لشركة الراحلة، وأمحمد ميلود المجنون ممثلًا لشركة الشرارة، ورمزي جمعة هدية ممثلًا لجهاز الحرس البلدي، وأبو بكر المهدي القاضي مقررًا للجنة.

