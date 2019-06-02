بعد زيارة السراج للسعودية.. عبدالعزيز: تنظيف ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة واجب

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان أن زيارة السراج للمملكة العربية السعودية تشكل خطراً على مقاتليهم في الجبهات جنوب طرابلس .

عبدالعزيز طالب في تدوينة له عبر موقع “فيسبوك” بما وصفه بـ”تنظيف” ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس ، معتبراً بأن هذه الخطوة واجب بعد زيارة السراج للمملكة السعودية.

وقال :” الم نقل لكم ان المحيطين بالسراج يتبعون حفتر. نصحوه بالذهاب للسعودية ليلقى هذه الاهانة الغير مسبوقة ، وليحضر قمة تدافع عن من يقتلنا”.

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