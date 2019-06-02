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بعد زيارة السراج للسعودية.. عبدالعزيز: تنظيف ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة واجب

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان أن زيارة السراج للمملكة العربية السعودية تشكل خطراً على مقاتليهم في الجبهات جنوب طرابلس .

عبدالعزيز طالب في تدوينة له عبر موقع “فيسبوك” بما وصفه بـ”تنظيف” ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس ، معتبراً بأن هذه الخطوة واجب بعد زيارة السراج للمملكة السعودية.

وقال :” الم نقل لكم ان المحيطين بالسراج يتبعون حفتر. نصحوه بالذهاب للسعودية ليلقى هذه الاهانة الغير مسبوقة ، وليحضر قمة تدافع عن من يقتلنا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هالكلب قاعد ينبح من مالطا. تره كانه راجل. يعتب طرابلس بس. ؟؟ هالفاسد الخانب الذيوث اللي ماعنداش لا كرامه و لاشرف مثله مثل الخنازير.

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  • يا خنزير السعوديه دوله مخضرمه في السياسة و تعرف جيدا ان الخنزير السراج مسلوب الاراده. و ان السعوديه اكبر مقبرة للخنازير الاخوان المجرمين اللي. زيك. السعوديه نعلم ان داعش و مرتزقة ارهابي بنغازي يحاربون مع مليشيات الفرقاطه. انكم بالكامل قمامه و ستنتهوا باذن الله بفعل ابطال الجيش العربي الليبي حتي و ان كنت في المريخ يا بغل

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