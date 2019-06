اجتماع وزير «محلي الوفاق» مع أعيان مناطق «نسمة والقريات»

المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور، ميلاد عبدالله الطاهر، مع عدد من أعيان المناطق «نسمة والشقيقة ومزدة والشويرف والقريات».

وخلال اللقاء، تمَّ التطرق للاحتياجات والمختنقات التي تعانيها هذه المناطق في العديد من القطاعات أهمها البيئة ومشاكل الصرف الصحي وشركة الخدمات العامة للنظافة بالجبل الغربي وتكدس القمامة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها وبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المشاكل، وذلك بحضور مدير مكتب الوزير حسين امحمد.

