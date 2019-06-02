مادي: الدعم التركي للميليشات هدفه رفع معنوياتها وليس تغيير موازين القوة

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء ادريس مادي إن الدعم التركي للميليشيات هدفه رفع معنويات المسلحين أكثر منه تغيير في موازين القوة بحسب وصفه

وأضاف مادي في تصريحات صحفية، أن الدعم التركي يكشف حقيقة الميليشيات المتطرفة في ليبيا والدول الداعمة لها، ما سيساعد في تغيير مواقف بعض الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق.

وأكد اللواء إدريس مادي أن الخبراء الأتراك يتولون تدريب الميليشيات المسلحة على المدرعات التركية ، موضحا أن عددا من المسلحين الليبيين كانوا سينتقلون إلى تركيا للتدريب على المدرعات هناك.

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