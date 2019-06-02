اسماعيل شرقي يطالب بوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا

طالب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، المجتمع الدولي إيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيا مبديا قلقه من انتهاك حظر الأسلحة الذي أصدرته الأمم المتحدة.

واعتبر شرقي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن ما يحدث منذ الرابع من أبريل يدفع إلى إعادة النظر في الوضع الليبي المتجه نحو حرب حقيقية، محذرا من حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

ودعا شرقي إلى التواصل مع أطراف الأزمة للتأكيد أن لا حل عسكريا في ليبيا ، مضيفا أنه من الضروري أن يستأنف الحوار بصفة تشمل كافة الأطراف.

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