الميهوب: لا توجد أدلة قاطعة على وجود البغدادي في ليبيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، طلال الميهوب، أنه لا توجد أدلة قاطعة بشأن وجود زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في الأراضي الليبية.

وأشار الميهوب في تصريحات صحفية إلى وصول عناصر إرهابية من سوريا والعراق يحملون جنسيات عدة الفترة الماضية، وكذلك وصول شحنات عسكرية وأسلحة وذخيرة ، مشيرا إلى أن التنظيم وقياداته يسعون للاستفادة من الأوضاع في طرابلس، عن طريق التواجد في وسط العناصر والكتائب التابعة للمليشيات وتنظيم الإخوان في ليبيا.

وقال الميهوب إن المجتمع الدولي يتابع بشكل دقيق ما يحدث من عمليات نقل للأسلحة والذخائر من تركيا إلى العاصمة طرابلس ، وخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجراءات عاجلة لوقف تلك العمليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا