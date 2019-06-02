فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الأدباء والفنانين والإعلاميين ببلدية درنة

القبة 02 يونيو 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفدًا من الأدباء والفنانين والإعلاميين ببلدية درنة.

هذا وناقش فخامة رئيس مجلس النواب خلال اللقاء الذي أقيم أمس السبت، جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالثقافة والفنون والإعلام في درنة، منها ما يتعلق بتوفير أجهزة ومعدات للإذاعة المسموعة درنة.

كما بحث فخامة رئيس مجلس النواب آلية دعم مشروع مهرجان درنة الزاهرة الدولي للمسرح، وتوفير مقار وتجهيزات لجمعية الهيلع للدراسات الميدانية، وفرقة الفنون الشعبية، وصيانة مسرح الطفل، وإنشاء مراكز ثقافية لما لها من دور في التثقيف ونشر الوعي، ومقترح إقامة معهد عالي، وآخر متوسط للفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية، ومقترح مشروع ثقافي بالمدينة القديمة درنة، يشمل ندوات وعروض مسرحية وموسيقية وفنون تشكيلية، ومعرض للكتاب، ومعرض للصور بالمدينة القديمة.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن كل هذه المطالب والمقترحات، سيتم إحالتها ومتابعة تنفيذها مع رئاسة مجلس الوزراء، وهيأة الإعلام والثقافة، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي في الحكومة المؤقتة.

وقال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مدينة درنة لها دور ريادي في الأدب والثقافة والفنون على مر التاريخ، ويجب المحافظة عليه ودعمه بكافة الوسائل. (وال- القبة) ف ع/ ر ت

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