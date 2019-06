حذر حامد الخيالي عميد بلدية سبها، من تكرار العمليات الإرهابية في الجنوب الليبي.

وأضاف الخيالي، أن الجنوب نظرا لمساحته الشاسعة ووجود الظهير الصحراوي الذي يسمح لهم بالفرار، خاصة وأن معظمهم يتخفى في المزارع المنتشرة.

وشدد على ضرورة توخي الحذر في كل ربوع ليبيا، نظرا لما يمكن أن يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء شهر رمضان.

