آمر المنطقة الوسطى يجرى جولة على الدوريات الأمنية بالجفرة

أجرى آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة اللواء كمال الجبالي جولة تفقدية للدوريات والنقاط الأمنية المتمركزة بشوارع الجفرة رفقة عميد البلدية ومدير مديرية الأمن ورئيس الأمن الداخلي فرع الجفرة.

وتهدف الدوريات الأمنية إلى نشر الأمن وفرض القانون تزامناً مع استعدادات المواطنين لتوفير متطلبات اسرهم من احتياجات عيد الفطر المبارك

كما تابع اللواء الجبالي أعمال الصيانة وإصلاح الانارة بشوارع مدينة هون والتى يقوم بها شباب العمل التطوعي بهون وشركة الكهرباء حيث أبدى امتنانه لمساهمة الجميع في نهضة البلدية وإظهار شوارعها وأحيائها بالشكل الجيد ، مؤكدا على بذله كل الجهود لتوفير نواقص فرق صيانة الكهرباء بالمنطقة.

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