محلل سياسي: “تفجيرات درنة”هدفها تشتيت الأنظار عن نقل الإرهابيين لطرابلس

قال المحلل السياسي الليبي عثمان بركة، إن العمليات التفجيرية التي وقعت في مدينة درنة صباح اليوم الأحد، يمكن أن تتكرر خلال الأيام المقبلة في أي منطقة أخرى.

وأضاف ، في تصريحات صحفية له أن بعض الخلايا النائمة لا تزال موجودة في بعض المناطق الأخرى، وأنها قد تكرر تلك العمليات من أجل لفت أنظار العالم، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية.

وتابع بركة أن الربط بين تلك العمليات وتسليم الإرهابي “هشام عشماوي” لمصر، قد يكون غير موفق، خاصة أن عشماوي ألقي القبض عليه من العام الماضي، إلا أن الرابط الأقرب هو ما يتعلق بعملية طرابلس، ومحاولة تشتيت الأنظار، وكلك يرتبط الأمر بوصول عناصر إرهابية عبر البحر إلى ليبيا.

وحذر بركة من تكرار العمليات خلال الفترة المقبلة، في مناطق أخرى من الأراضي الليبية.

