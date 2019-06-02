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أوضاع النزلاء من الجنسية النيجيرية على أجندة جهاز «الشرطة القضائية»

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية، بأنَّ نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد عبد الناصر بن يوسف، اجتمع اليوم، بمكتب رئيس الجهاز رفقة كلاً من العقيد عبد الفتاح دبوب مساعد الرئيس لشؤون المؤسسات ومدير الشؤون الإدارية والمالية و العقيد نور الدين سلام مع القائم بالأعمال النيجيري وذلك للتباحث في وضع النزلاء من الجنسية النيجيرية الموجودين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقدَّم القائم بالأعمال النيجري شكره وامتنانه الشديدين للنائب رئيس الجهاز علي السماح له بزيارة النزلاء الموجودين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ( أ) وتمكينه لهم بالاجتماع مع من قيادات الشرطة القضائية للتباحث في أمور هذه الشريحة من النزلاء ممن يحملون الجنسية النيجيرية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الحد الشرعي لوقف الفساد .

    1-السرقة ـ حد قطع الأيدي للسارقة والسارق ـ وإذا كان لهم أبناء يتم نقلهم لدار الرعايا للايتام حرصا عليهم من التشرد.
    2- التزوير وشهادة الزور ـ وفيها حد الزاني والزانية ـ لأن الزناة لايقبل منهم شهادة أو وصية .
    3- أكل مال اليتيم –
    هو نوع من الفساد الذي ذكره الله تعالى وفيه تقطع الأيدي والأرجل للسارقين والمتعدين على مال اليتيم وتقطع أطرافهم من خلاف , أو يصلبوا عقاباً على تجاوز حدودهم .
    4- حكم الشريعة في شارب الخمر وفيه يجلد العاصي والعاصية ثمانون ـ ويسلب ماله ـ بسبب الفساد .
    5- رمي المحصنات المسلمات ـ فيه أمر بضرب الرقاب ;إذا لم يكن هناك أربعة شهود على المعاصي أو بينة أمام القاضي وإذا تبث ففيه حكم تشريعي كما ذكر.

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