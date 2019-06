أوضاع النزلاء من الجنسية النيجيرية على أجندة جهاز «الشرطة القضائية»

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية، بأنَّ نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد عبد الناصر بن يوسف، اجتمع اليوم، بمكتب رئيس الجهاز رفقة كلاً من العقيد عبد الفتاح دبوب مساعد الرئيس لشؤون المؤسسات ومدير الشؤون الإدارية والمالية و العقيد نور الدين سلام مع القائم بالأعمال النيجيري وذلك للتباحث في وضع النزلاء من الجنسية النيجيرية الموجودين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقدَّم القائم بالأعمال النيجري شكره وامتنانه الشديدين للنائب رئيس الجهاز علي السماح له بزيارة النزلاء الموجودين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ( أ) وتمكينه لهم بالاجتماع مع من قيادات الشرطة القضائية للتباحث في أمور هذه الشريحة من النزلاء ممن يحملون الجنسية النيجيرية.

