النهر الصناعي: تدفق المياه سيعود بشكل تديجي الى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارا من مساء أمس الخميس.

وقال الجهاز عبر مكتبه الإعلامي إن تدفق المياه سيعود بشكل تدريجي إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها بكمية مئة وثمانين ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة وهي مئتان وثمانون ألف متر مكعب بالإضافة إلى تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية للمدينة.

يشار إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة السرير سرت- تازربو بنغازي أعلنت صباح الخميس غلق صمامات الدخول لتغذية مدينة بنغازي لغرض السيطرة على التسرب من إحدى المحطات بخط اجدابيا – بنغازي.

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