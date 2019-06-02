رئيس غرفة عمليات الطوارئ بصحة المؤقتة يتفقد مستشفى الوحدة بدرنة

أجرى رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ابراهيم اليتيمي بزيارة تفقدية عاجلة عقب التفجير إلى مستشفى الوحدة درنه للاطمئنان على الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش الليبي.

وأوضح اليتيمي بأنة تفقد خلال زيارته التي جاءت وفقا لتعليمات وتوصيات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب أوضاع جرحى القوات المسلحة بأقسام العناية الفائقة رفقة مدير عام مستشفى الوحدة.

وأكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بأنه تم نقل ثلاث حالات الى مستشفيات بنغازي تحت إشراف وزارة الصحة وست حالات تم خروجهم الى أقسام الملاحظة بعد استقرار أوضاعهم الصحية وحالتين تتلقيان العلاج المناسب بغرفة العناية الفائقة .

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