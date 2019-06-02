اللواء المنصوري: بمجرد دخولنا وسط العاصمة ستنتهي امبراطورية المليشيات المبنية بأموال الشعب

ليبيا – قال آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري إن قوات الجيش أحبطت أمس السبت هجوماً شنته الميليشيات المسلحة على مواقع تتبع محور اللواء التاسع غرب عين زارة.

اللواء المنصوري أكد في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أن الأمور جيدة ، منوّهاً إلى أن الميليشيات المسلحة ليست لديها خبرة في القتال وتعتمد فقط على الكثافة النارية وجميع هجماتها باءت بالفشل.

وفى تفسيره لتأخر الحسم العسكري عن معارك طرابلس التي أوشكت أن تُنهي شهرها الثاني على التوالي ، تابع المنصوري قائلاً:”هذه حرب ليست لديها موعد محدد، وإنما مسار الحرب وفق الظروف على الأرض وانتظار تعليمات من المستوى الأعلى لأننا قيد التنفيذ، وإذا صدرت الأوامر بالاقتحام سنفعل”.

وأردف :”أنه في معارك تحرير بنغازي أمضينا 3 سنوات ، وعدد الميليشيات فيها بلغ نحو 13 ألفاً. وطبعاً في طرابلس العدد مضاعف، وليست هناك إحصائية ثابتة ولكن الثابت هو أنها خليط من الميليشيات”.

آمر محور عين زارة إختتم حديثه بالقول :”جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وسراق المال العام، اتَّحدوا بالكامل على مقاومة قوات الجيش الوطني ومنع دخولها للعاصمة لأنه في حال دخول قواتنا ستتحطم جميع أحلامهم وإمبراطوريتهم التي صنعوها من سرقة أموال وثروات الشعب الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية