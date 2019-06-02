تفاصيل معارك “السبت” على 3 محاور بالعاصمة طرابلس (فيديو)

اندلعت معارك عنيفة امس السبت في ثلاثة محاور بطريق المطار وعين زارة وخلة الفرجان في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق.

وأشارت مصادر باللواء 73مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن قوات الوفاق قامت بعمليات قصف عشوائي خلف تمركزات قوات الجيش الليبي، ما يعرض حياة المواطنين القاطنين في تلك المناطق للخطر.

وأكدت المصادر أن قوات الوفاق قامت بإقامة سواتر بالحاويات في الخطوط الخلفية لعناصره بمحاور “خلة الفرجان، عين زارة، وادي الربيع”.

وفي سياق متصل ذكرت قناة “ليبيا الحدث” أن سرايا كتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الوطني الليبي وصلت إلى محاور القتال في طوق العاصمة طرابلس، وذلك في إطار خطة اقتحام أحياء وسط المدنية خلال الأيام المقبلة.

وأعلن اللواء فوزى المنصوري، آمر قوات الجيش الوطني الليبي بمحور عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس، أن القوات المسلحة العربية الليبية صدت اليوم الهجوم الفاشل الذي قامت به قوات الوفاق على محاور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأشار المنصوري إلى أن قواته تمكنت من دحر المجموعات المسلحة الموالية للوفاق بالكامل على جميع المحاور واستولت على دبابة وحرقت 6 سيارات مسلحة تابعة للميليشيات في محور وادي ربيع وقتل عدد كبير منهم اليوم في محاور خلة الفرجان وطريق المطار ووادي الربيع.

المصدر/ روز اليوسف.وكالات