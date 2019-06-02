لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق تناقش ملف الكهرباء والوقود

عقدت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق يوم أمس عددا من الاجتماعات ناقشت فيها ملف الكهرباء بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، تقريرا مفصلا عن أدائها، والتدابير الواجب اتخاذها للحد من زمن طرح الأحمال وأكد أن العجز المتوقع خلال الصيف هو ألف ومئتا ميغا وات، مضيفا أن دخول محطة أوباري للعمل خلال شهر يوليو القادم سيوفر جزءا من الفاقد.

وفي السياق ذاته شكلت اللجنة فريقا يضم عددا من العاملين بشركات النفط لإدارة أزمة الوقود التي تمر بها طرابلس ، للسيطرة عليها، وإعادة إمدادات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، وأن تتولى وزارة الداخلية المفوضة تأمين كافة المحطات.

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