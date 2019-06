أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن أجداث طرابلس تدفعنا إلى إعادة النظر في الوضع الليبي المتجه نحو حرب حقيقية.

وحذر شرقي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، من حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

وطالب شرقي المجتمع الدولي إيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيا مبديا قلقه من انتهاك حظر الأسلحة الذي أصدرته الأمم المتحدة.

ودعا شرقي إلى التواصل مع أطراف الأزمة للتأكيد أن لا حل عسكريا في ليبيا ، مضيفا أنه من الضروري أن يستأنف الحوار بصفة تشمل كافة الأطراف.

أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن أجداث طرابلس تدفعنا إلى إعادة النظر في الوضع الليبي المتجه نحو حرب حقيقية.

وحذر شرقي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، من حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

وطالب شرقي المجتمع الدولي إيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيا مبديا قلقه من انتهاك حظر الأسلحة الذي أصدرته الأمم المتحدة.

ودعا شرقي إلى التواصل مع أطراف الأزمة للتأكيد أن لا حل عسكريا في ليبيا ، مضيفا أنه من الضروري أن يستأنف الحوار بصفة تشمل كافة الأطراف.

The post الاتحاد الإفريقي: لا حل عسكريا في ليبيا ولابد من العودة للحوار السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية