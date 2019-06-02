تفاصيـل كمين ضد “قوات الوفاق” بخلة الفرجان.. وتعزيزات عسكرية استعدادا لاقتحام وسط طرابلس (فيديو)

استدرج الجيش الوطنى الليبي، قوات الوفاق، بمحور خلة الفرجان بضواحى العاصمة الليبي طرابلس وأوقعها فى كمين محكم بسحبها من مواقعها إلى مواقعه،السبت.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة إلى أن الجيش الوطنى الليبي ،قام بعملية التفاف على قوات الوفاق من الخلف واستطاع أن يستولى على غنائم منها تتكون من مدرعة تايجر سوداء اللون و3 سيارات تويوتا مسلحة على متنها 23 مقاتلا من كتيبة النواصي أسر منهم احمد العويتي من منطقة الخمس، وسراج قدورة ومحمد النفاتي وربيع القماطى من مدينة مصراتة الساحلية شرق طرابلس وسالم الاطرش وسامى المجدوب من حى تاجوراء، وخالد الدوبري من زاوية الدهماني، وهشام الحاتمي من مدينة الزليتن وشاهين الضياف – سوق الجمعة.

تعزيزات

فى سياق متصل تحركت كتيبة شهداء الزاوية المجحفلة التابعة للجيش الوطنى الليبي منذ قليل الى محاور القتال فى طرابلس استعدادا لاقتحام احياء وسط العاصمة الليبية.

لحظة خروج كتيبة #شهداء_الزاوية المجحفلة الي محاور القتال بالعاصمة #طرابلس Posted by ‎اخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي‎ on Saturday, June 1, 2019

المصدر/ روز اليوسف