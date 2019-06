قيادي بالجيش: ميليشيات طرابلس ليس لديها خبرة في القتال

أكد آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري ، أن الميليشيات المسلحة ليست لديها خبرة في القتال وتعتمد فقط على الكثافة النارية وجميع هجماتها باءت بالفشل.

وأكمل المنصوري ، أن ” معركة طرابلس ليست حرب لديها موعد محدد، وإنما مسار الحرب وفق الظروف على الأرض وانتظار تعليمات من المستوى الأعلى لأننا قيد التنفيذ، وإذا صدرت الأوامر بالاقتحام سنفعل”.

وأضاف، أنه “في معارك تحرير بنغازي أمضينا 3 سنوات ، وعدد الميليشيات فيها بلغ نحو 13 ألفاً. وطبعاً في طرابلس العدد مضاعف، وليست هناك إحصائية ثابتة ولكن الثابت هو أنها خليط من الميليشيات”.

وأوضح، أن “جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وسراق المال العام، اتَّحدوا بالكامل على مقاومة قوات الجيش الوطني ومنع دخولها للعاصمة “.

