تواصل حملات النظافة وتوزيع صناديق القمامة في أحياء بنغازي

بنغازي 02 يونيو 2019 (وال)- تتواصل ببلدية بنغازي، حملات نظافة واسعة شملت أغلب شوارع وأحياء المدينة.

هذا واستهدفت الحملة اليوم الأحد، شوارع: الخليج، الحدائق، شارع النفق، وطريق طرابلس بجوار جامعة بنغازي، وشارع الحجاز، وجزيرة حي السلام، إلى جانب إزالة المخلفات وتنظيف الطرق والبدء في توزيع الصناديق الخاصة بالقمامة على الأحياء داخل المدينة.

ودعت بلدية بنغازي المواطنين للحفاظ على هذه الصناديق، وعدم حرقها أو العبث بها أو تحريكها من الأماكن المخصصة لها، لأن في ذلك أضرار بالمصلحة العامة، وأن وحدة الحرس البلدي المكلفة بمتابعة أعمال النظافة ستقوم بمتابعة المخالفين وتغريمهم ومحاسبتهم. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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