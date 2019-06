قويرب: لا مفر من العودة لطاولة المفاوضات السياسية

أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب ، أن الحديث عن عملية سياسية معينة لأن الرؤيا أصبحت غير واضحة بالنسبة للسياسيين أو التصور السياسي غير الواضح في ظل علو صوت البنادق.

وأكمل قويرب، أنه ” في نهاية المطاف ليبيا ستشهد عودة لطاولة المفاوضات السياسية في كل الأحوال وستصل لصيغة سياسية معينة”.

وأضاف قويرب، أن الفوضى الأمنية ليست وليدة اللحظة وغير مرتبطة بوجود الأطراف السياسية الحالية بل نتيجة الانهيار التام لمؤسسات الدولة “.

