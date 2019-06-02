لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق تشكل لجنة لإدارة أزمة الوقود

قررت لجنة الطوارئ المكلفة من الرئاسي، تشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود والسيطرة عليها والإشراف على عمليات التوزيع، ضمت عددا من العاملين بشركات النفط .

وقالت إدارة التواصل والإعلام، إن الاجتماع ناقش رسو الناقلة أنوار ليبيا بالميناء، المحملة بنحو ثلاثة وثلاثين مليون لتر من وقود البنزين، مشيرة إلى أن الشركات الموزعة باشرت في سحب مخصصاتها من الوقود، وتوزيعها على المحطات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء كل من، مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة، ومدير شركة الشرارة المكلف، ومدير إدارة العمليات بشركة الراحلة للعمليات النفطية.

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