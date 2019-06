أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة ، أن ” الحديث عن الترتيبات السياسية والانتخابات يأتي بعد الحسم العسكري “.

وأضاف بعيرة، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان لها دور كبير في تخريب الحوار السياسي بين الليبيين.

