عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الثاني بمدينة طرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وتناول الاجتماع تقريراً عن نشاط قطاع الاتصالات للعام 2019م، و المشروعات المستهدف إنجازها في هذا العام.

كما وافقت الجمعية العمومية على إطار يتم من خلاله قبول طلبات الترشح لمجلس إدارة جديد للشركة عبر لجنة للفرز والتقييم، ومن تم العرض على الجمعية العمومية.

The post “السراج” يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية