عقيلة: الوفاق غير شرعية والمُصالحة ستنجح

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح انتقادات كبيرة لحكومة الوفاق واصفا إياها بغير الشرعية وعدم قانونيتها منذ البداية، مؤكدا في حديث له مع صحيفة اندبندنت عربية نجاح المصالحة الوطنية بعد انتهاء معركة طرابلس.

لا شرعية لحكومة الوفاق منذ بدياتها، ولا قيمة قانونية للاتفاق السياسي، كان ذلك ضمن حديث لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح نشرته صحيفة اندبندنت عربية، والذي وجه من خلالها انتقادات للحكومة التي يرأسها فائز السراج قائلا إن البرلمان لم يضمن الاتفاق السياسي الذي حصل بين الأطراف المتنازعة .

وعلل صالح فشل الحوار السياسي إلى عدم تخويل الموقعين عليه الذين فرضوا من قبل مبعوث الأمم المتحدة دون موافقة الليبيين عليهم. وفيما يتعلق بالوضع الراهن وما سيحدث بعده في البلاد أوضح المستشار أنه بعد دخول الجيش إلى طرابلس سيتم العودة إلى الشرعية التي تم الانقلاب عليها بعد انتخابات مجلس النواب في 2014 والعمل وفق الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة وطنية تنال الثقة من البرلمان .

ولم يغب المبعوث الأممي غسان سلامة عن حديث صلاح الذي اتهمه بالتحيز لحكومة الوفاق ولم يتخذ طريق الحياد في عمله وبالتالي فإنه من حق أعضاء مجلس النواب المطالبة بتغييره بعد انعقاد جلسة رسمية.

وبخصوص الانقسام الحاصل بين النواب علق عقيلة أن أي اجتماع للأعضاء خارج قبة البرلمان يعد باطلا بكل المعايير الدستورية والقانونية ولا يصح عقد أي جلسة إلا بقرار من المجلس وبحضور رئيسه والتصويت عليه في جلسة لرسمية وما عدا ذلك فيعتبر خرقا للقانون وسعيا لتقسيم البلاد.

وأبدى صالح ثقة كبيرة في نجاح المصالحة الوطنية بعد انتهاء معركة طرابلس نافيا أن تكون الحروب السابقة قد تسببت في شرخ النسيج الاجتماعي مؤكدا حرصهم على المصالحة ودعم الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد.

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