طمأنت اللجنة المشكلة من قبل لجنة الطوارئ لمعالجة أزمة الوقود عقب الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الأحد بمجلس الوزراء، المواطنين بتوفر كميات كبيرة من الوقود بعد رسو الناقلة “أنوار الخليج”، بميناء طرابلس مساء أمس تحمل على متنها “33”، مليون لتر.

وطالبت اللجنة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج بوجود أزمة في وقود السيارات، وأكدت بأن 24 ساعة القادمة ستشهد انفراجاً تامًا.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الدعم المركزي العميد” محمد فتح الله”، بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية ممثلي شركات” الراحلة، نفط ليبيا، الشرارة”، التأكيد على استمرار توزيع الوقود من الناقلة إلى محطات طرابلس بطريقة انسيابية التي استلمت منذ رسوها مساء أمس السبت، واليوم الأحد أكثر من تسعة مليون لتر.

كما شددت اللجنة على محطات الوقود التي استلمت الكميات المخصصة لها العمل على مدار الساعة لفظ حالة الازدحام أمام المحطات وبث الطمأنينة لدى المواطنين بوجود مخزون كافي من الوقود يكفي لأسابيع قادمة .

يذكر أن حالة الهلع التي أصابت المواطنين بسبب تأخر رسو الناقلة في مصفاة الزاوية خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

The post “طوارئ الوفاق”: انفراجة في أزمة الوقود خلال 24 ساعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية