“محلي الوفاق” تعتمد خطة اليونسيف لتعزيز انخراط الشباب في السلم الاجتماعي

أقيم مراسم توقيع بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق و منظمة اليونسيف على خطة العمل لبرنامج اليونسيف و المتمثلة في دعم اليافعين و الشباب و تعزيز انخراطهم فى التماسك و السلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية

وأكد وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر على حاجة البلديات لمثل هذه البرامج لما تساهم فيه من تحقيق السلم المجتمعي داخل البلديات.

و يأتي هذا البرنامج في سياق دعم الوزارة للشباب و اليافعين في مختلف مكونات الإدارة المحلية و قد مثل منظمة اليونسيف الممثل الخاص للمنظمة في ليبيا عبد الرحمن غنور و السيدة سعاد نبهان مسئولة الشباب اليافعين بالمنظمة كما حضر من جانب الوزارة مسئول ملف اليونسيف من مكتب التعاون الدولي و الفني حمزة

