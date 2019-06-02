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“محلي الوفاق” تعتمد خطة اليونسيف لتعزيز انخراط الشباب في السلم الاجتماعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أقيم مراسم توقيع بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق و منظمة اليونسيف على خطة العمل لبرنامج اليونسيف و المتمثلة في دعم اليافعين و الشباب و تعزيز انخراطهم فى التماسك و السلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية

وأكد وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر على حاجة البلديات لمثل هذه البرامج لما تساهم فيه من تحقيق السلم المجتمعي داخل البلديات.

و يأتي هذا البرنامج في سياق دعم الوزارة للشباب و اليافعين في مختلف مكونات الإدارة المحلية و قد مثل منظمة اليونسيف الممثل الخاص للمنظمة في ليبيا عبد الرحمن غنور و السيدة سعاد نبهان مسئولة الشباب اليافعين بالمنظمة كما حضر من جانب الوزارة مسئول ملف اليونسيف من مكتب التعاون الدولي و الفني  حمزة

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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