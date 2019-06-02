اللواء التاسع مشاة يسلم جثامين 11 قتيلا من قوات الوفاق للهلال الأحمر

تواصل اللواء التاسع مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية مع الهلال الأحمر الليبي من أجل تسليم جثامين عدد من قتلى قوات الوفاق في هجومها السبت على مواقع الجيش الوطني الليبي أمس بمحاور القتال بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وقام اللواء التاسع مشاة بتسليم الهلال الأحمر الليبي جثامين 11 قتيلا من قوات الوفاق سقطوا في معارك يوم امس السبت، والذي شنته القوات من عدة محاور بهدف التقدم والضغط على قوات الجيش الوطني للتراجع إلى خارج الحدود الإدارية لمدينة طرابلس.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة إلى أن الجثامين تم تسليمها خلال الساعات الأخيرة ونقلها إلى فرع الهلال الأحمر بالقربولي، مناشدة أهالي القتلى التوجه إلى فرع الهلال الأحمر لاستلام أبنائهم.

المصدر / روز اليوسف