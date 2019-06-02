(شاهد الصور) أحياء مدينة بنغازي تشهد حملات نظافة مكثفة

بنغازي-العنوان

استهدفت حملة نظافة واسعة أطلقتها البلدية أحياء مختلفة من مدينة بنغازي تم خلالها توزيع الصناديق الخاصة بالقمامة على الأحياء داخل المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية شملت الحملة شارع الخليج ومنطقة الحدائق وشارع النفق، كما استهدفت طريق طرابلس بجوار جامعة بنغازي وشارع الحجاز وجزيرة حي السلام.

وتم خلال الحملة إزالة المخلفات وتنظيف الطرق كما تم البدء في توزيع الصناديق الخاصة بالقمامة على الأحياء داخل المدينة.

واهابت البلدية بالمواطنين بضرورة الحفاظ على صناديق القمامة وعدم حرقها أو العبث بها أو تحريكها من الأماكن المخصصة لها لأن في ذلك إضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت البلدية أن وحدة الحرس البلدي المكلفة بمتابعة أعمال النظافة ستقوم بمتابعة المخالفين وتغريمهم ومحاسبتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية