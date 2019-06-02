وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تستعد لاستجلاب 500 عنصر طبي

قال إسماعيل العيطة مدير ادارة المناطق الصحية للاقتصادية ان الحكومة المؤقتة تستعد لاستجلاب 500 عنصر طبي بناءً علي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الهيئات رقم (62) لسنة 2019م.

وأضاف تم تحديد آليات الاستجلاب والدول التي سيتم التعاقد معها وهي مصر والأردنية والفلبين وأوكرانيا للعمل بالمستشفيات الليبية بهدف سد النقص الحاصل في عدد من التخصصات الطبية وفق الاحتياج المقدم و دراسة احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف مناطق البلاد.

وأكد بتشكيل مهمتها استقبال احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية تمهيداً لاستجلاب العناصر الطبية وطبية مساعدة لتغطية العجز.

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