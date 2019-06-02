أمن بنغازي يتخذ إجراءات استثنائية للحد من حوادث المرور

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء قسم المرور والتراخيص يقومون بتأمين أعمال تركيب وطلاء الحواجز المرنة والثابتة، والحفاظ على حركة سير المركبات.

ودعا المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي المواطنين لتجنب السرعة والإجتيازات الخاطئة ومراعاة إرشادات المرور والحفاظ على هذه الحواجز من العبث والتخريب.

وأكدت مديرية أمن بنغازي استمرار الانتشار الأمني المُكثف بكافة اختصاص المراكز بالمدينة وتفعيل الخطة الأمنية بمشاركة قسم شرطة النجدة وقسم المرور والتراخيص وقسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي وقسم الشرطة النسائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المُبارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

