صحة المؤقتة تعلن أعداد ضحايا تفجير درنة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن استهداف معسكر تابع للقوات المسلحة بمدينة درنه بسيارة مفخخة أدى إلى سقوط 11 جريح من قوات الجيش تتراوح إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وحرجه يجري تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن وزير الصحة سعد عقوب أصدر تعليماته لغرفة عمليات الاسعاف والطوارئ بالوزارة بإرسال عدد “4” سيارات اسعاف حديثه لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والاسعافية .

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في تواصل مستمر مع ادارة مستشفى الوحدة بدرنة للاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى .

ووقع قبل فجر اليوم الأحد انفجار مزدوج استهدف مقر غرفة عمليات عمر المختار ومقر سرية الشهيد فرج بوالهطى، المعروف بمعسكر عزوز.

وتجدر الإشارة إلى ان حادثة التفجير هذه هي الثانية من نوعها التي تستهدف الجهات الأمنية والعسكرية في مدينة درنة خلال 3 أيام بعد حادثة انفجار عبوة ناسفه استهدفت السور المحادي لمبنى قسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات دون وقوع أي خسائر في الارواح.

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