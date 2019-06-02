تعرف على الأوضاع الصحية لجرحى تفجير درنة

أعلن رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ابراهيم اليتيمي أن التفجير الذي استهدف فجر اليوم الأحد مدينة درنة أدى إلى سقوط 11 جريح منهم 3 حالات نقلت إلى مستشفيات بنغازي تحت إشراف وزارة الصحة و”6″ حالات خرجت إلى أقسام الملاحظة بعد استقرار اوضاعهم الصحية وحالتين تتلقيان العلاج بغرفة العناية الفائقة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن اليتيمي قام بزيارة تفقدية لمستشفى الوحدة درنه للاطمئنان على الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش الليبي.

ووقع قبل فجر اليوم الأحد انفجار مزدوج استهدف مقر غرفة عمليات عمر المختار ومقر سرية الشهيد فرج بوالهطى، المعروف بمعسكر عزوز.

وتجدر الإشارة إلى ان حادثة التفجير هذه هي الثانية من نوعها التي تستهدف الجهات الأمنية والعسكرية في مدينة درنة خلال 3 أيام بعد حادثة انفجار عبوة ناسفه استهدفت السور المحادي لمبنى قسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات دون وقوع أي خسائر في الارواح.

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