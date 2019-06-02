عبد المجيد حمزة: بسبب الاشتباكات نعاني من تراجع حاد في إنتاج الكهرباء

قال عبدالمجيد حمزة رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء للاقتصادية ان قطاع الكهرباء يعاني حاليا العديد من المشاكل بسبب الاشتباكات المسلحة .

قال وكنتيجة لاستهداف مرافق الكهرباء وخطوطها انخفض انتاج الطاقة الكهربائية لنحو 40 في المائة عن المعدلات المسجلة خلال الأعوام الماضية .

واوضح ان عملية اجراء الصيانات الدورية لمجموعات التوليد توقفت في الكثير من المناطق وتم الاكتفاء بالصيانات العاجلة بهدف التخفيف من طرح الأحمال .

واضاف أن العديد من محطات التحويل تعرضت ﻷضرار متفاوتة وبعضها تم تدميره بشكل شبه كامل وممنهج مؤكدا بان نسبة الدمار في بعض المحطات بلغت 65% وهو ما اثر علي شبكة نقل القدرة وخطوط الضغط العالي هذا الي جانب تعرض شبكات التوزيع والضغط المتوسط أيضا لأضرار كبيرة وغالبا تتم صيانتها بجهود العاملين رغم استمرار الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية