خطة عمل لدعم الشباب بين «الحكم المحلي» و«يونيسيف»

وقعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ومنظمة «يونيسيف»، اليوم الأحد، خطة العمل لبرنامج «يونيسيف» في دعم الشباب وتعزيز انخراطهم في التماسك والسلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

وأكد وزير الحكم المحلي، الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، حاجة البلديات لمثل هذه البرامج، لما تساهم فيه من تحقيق السلم المجتمعي داخل البلديات، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

ومثَّل منظمة «يونيسيف» الممثل الخاص للمنظمة في ليبيا عبدالرحمن غنور، وسعاد نبهان مسؤولة الشباب اليافعين بالمنظمة. كما حضر من جانب الوزارة مسؤول ملف «يونيسيف» من مكتب التعاون الدولي والفني علي حمزة.

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