تواصل حملات النظافة في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي القيام بحملة نظافة شملت شارع الخليج منطقة الحدائق، شارع النفق، كما استهدفت الحملة طريق طرابلس بجوار جامعة بنغازي وشارع الحجاز وجزيرة حي السلام.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى إزالة المخلفات وكنس الطرق كما تم البدء في توزيع الصناديق الخاصة بالقمامة على الأحياء داخل المدينة.

ودعت بلدية بنغازي المواطنين إلى الحفاظ على هذه الصناديق وعدم حرقها أو العبث بها أو تحريكها من الأماكن المخصصة لها لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة وأن وحدة الحرس البلدي المكلفة بمتابعة أعمال النظافة ستقوم بمتابعة المخالفين و تغريمهم ومحاسبتهم.

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