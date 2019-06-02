الصيد البحري: البحر خفيف الموج والرياح تصل إلى 20 عقدة على ساحل الخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وأن تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
كما توقع المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، أن تكون الرياح شمالية غربية على باقي الساحل الليبي، بسرعة تصل إلى ما بين 5 و15 عقدة، تزيد إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.
ـ الريح شرش إلى متغير الاتجاه سرعته بين 05 و10 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر .
ـ الرؤية جيدة والبحر هادى إلى خفيف الموج.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 17 و19 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة
ـ الريح براني على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، بينما يكون شرش على باقي الساحل، سرعته بين 05 و15 عقدة ويصل إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.
ـ ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
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