أعلنت القوات البحرية ، اليوم الأحد، عن إنقاذ (73) مهاجر غير شرعي و انتشال جثتين.

وأكملت ، أن ” التحرك جاء بناءا على بلاغ من صيادين خرجت مفرزة من نقطة القره بوللي لحرس السواحل قطاع طرابلس اليوم الأحد ، بغرض تقديم المساعدة والإنقاذ وتم العثور على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبثين بالحطام.

و إنقاذ (73) مهاجر غ ش من بينهم عدد (40) رجل، وعدد (25) امرأة ، وعدد (8) أطفال. كما تم انتشال جثتين لسيدة وطفل.

وأوضحت ، أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية ( السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا)، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء”.

The post إنقاذ 73 مهاجر غير شرعي وتسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية