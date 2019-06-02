«المركزي» يضخ 40 مليون دينار سيولة نقدية في مصارف بني وليد

أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، ضخ سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار في فروع مصارف بني وليد.

وحسب بيانات صادرة عن المصرف، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها فقد تلقت فروع مصرف الجمهورية في بني وليد 22 مليون دينار.

وضخ «المركزي» 11 و7 ملايين دينار في فروع مصرفي التجاري الوطني وشمال أفريقيا، على الترتيب.

تشهد أسواق بني وليد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الاحتياجات الأساسية والملابس قبل عيد الفطر المبارك؛ بسبب استمرار أزمة نقص السيولة النقدية وتأخر وصولها إلى المدينة، مما اضطر عدد من الأسر إلى مقاطعة شراء الملابس واحتياجات العيد.

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