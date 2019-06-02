ماذا قال الزائدي بشأن مستقبل ليبيا؟

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي إلى التفاؤل بشأن مستقبل ليبيا بفضل عناصر الجيش الذين يبذلون أرواحهم فداء للوطن.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إلى المتشائمين اليائسين، صبرا جميلا ، ثقوا في أنفسكم وفي شعبكم، لا تنظروا في هذه القاذورات الطافية على السطح، فالليبيين كما هم شعب من الطيبين المدركين المتعلمين الواعين للمخاطر التي تتهددهم وترسم صورة قاتمة لمستقبل أبنائهم”.

وأضاف الزائدي “انظروا في هؤلاء الشباب الشجعان الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون دمائهم من أجل تطهير الوطن من الدنس الذي أصابه، وتخليصه من الإرهاب والفوضى والعبث الأجنبي فهم من يرسمون صورة ليبيا الجديدة المشرقة المزدهرة”.

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