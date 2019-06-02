ليبيا واليونيسف توقعان برنامج عمل لدعم الشباب

وقعت اليوم الأحد وزارة الحكم المحلي، ومنظمة اليونسيف، خطة عمل لبرنامج اليونسيف والتي تتمثل في دعم اليافعين والشباب وتعزيز انخراطهم في التماسك والسلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير ميلاد الطاهر أكد على حاجة البلديات لمثل هذه البرامج لدورها في تحقيق السلم المجتمعي داخل البلديات.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي في سياق دعم الوزارة للشباب واليافعين في مختلف مكونات الادارة المحلية.

ومثل منظمة اليونسيف الممثل الخاص للمنظمة في ليبيا عبدالرحمن غنور ومسؤولة الشباب اليافعين بالمنظمة سعاد نبهان كما حضر من جانب الوزارة مسؤول ملف اليونسيف من مكتب التعاون الدولي والفني على حمزة.

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